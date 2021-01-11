Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов

Власти Абхазии ужесточили ограничительные меры на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом после наплыва туристов на новогодние каникулы. Соответствующее распоряжение сделал президент республики Аслан Бжания , документ опубликован на его официальном сайте

В частности, до 10 февраля в стране будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу учреждений культуры и образования, а также спа-салонов и саун. Вдобавок принято решение остановить работу объектов общественного питания, за исключением услуг по доставке еды.

Все местные жители и приезжие обязаны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Как уточняет портал Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные местного министерства туризма, большинство туристов, посетивших Абхазию на зимних каникулах, останавливались в Сухуми — загрузка номерного фонда города составила 80 процентов.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что ужесточение ограничений не повлияет на объемы российского турпотока в республику, так как в целом пик продаж уже пройден, а новые запреты не касаются объектов экскурсионного осмотра, которыми путешественники интересуются в межсезонье.