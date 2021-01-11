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Россиянин рассказал о главных преимуществах отпуска в Сочи зимой 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин рассказал о главных преимуществах отпуска в Сочи зимой
Фото: РИА Новости
Российский турист, отдохнувший в Сочи на зимних каникулах, перечислил основные преимущества отпуска на отечественном курорте после окончания туристического сезона. Об этом он рассказал в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Главным плюсом, по его словам, является тот факт, что вся необходимая инфраструктура — кафе, магазины, бары, аттракционы — функционирует в обычном режиме и полном объеме, а вдобавок, ввиду меньшего числа людей, нет очередей.
Кроме того, цены в настоящее время, к примеру в Имеретинке, гораздо ниже, чем в «горячий» сезон. Блогер уточнил, что обед на троих в столовой зимой стоит около 600-700 рублей, что почти в два раза меньше, чем летом. При этом двухкомнатный «люкс» в отеле, стоимость которого в разгар курортного сезона достигала шести тысяч рублей, обошелся туристам на две тысячи рублей дешевле..
Еще одним достоинством зимнего отдыха в Сочи россиянин назвал комфортный климат — достаточно высокую температуру воздуха и воды, до плюс 18 и 14 соответственно, и ясную солнечную погоду. Благодаря этому, заметил автор записи, в городе «можно гулять целыми днями вместо "тюленьего отдыха" на пляже».

«"Плюс" номер четыре — зимой в Сочи продаются очень вкусные абхазские мандарины. Конечно, лететь ради них одних — это очень накладно. Но если взять в расчет все предыдущие "плюсы", то это удовольствие, которого не стоит себя лишать», — заключил путешественник.

11 января стало известно, что вторым по дороговизне отпуском россиян внутри страны оказалась поездка в Сочи из Хабаровска на троих — туристы приобрели десятидневный тур с проживанием в номере «люкс» отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia за 6,6 миллиона рублей. Третью строчку также заняла поездка в Сочи на 24 дня, которая обошлась бабушке с двумя внуками в 3,5 миллиона рублей без стоимости авиабилетов.
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