Пассажирка избила мать двоих детей из-за пинающего кресло ребенка 

Пассажирка самолета разозлилась из-за пинающего ее кресло ребенка и побила его мать во время перелета. О случившемся сообщается в Instagram-аккаунте @passengershaming , освещающем инциденты с туристами.

Так, согласно информации представителей правоохранительных органов , 29-летняя Дайдрена Джаслин Уокер-Уильямс (Daydrena Jaslin Walker-Williams) напала на попутчицу на борту лайнера авиакомпании Spirit Airlines. Уточняется, что девушка вышла из себя из-за того, что двое детей в возрасте трех и семи лет начали бить ногами ей в спину.

Сперва Уокер-Уильямс потребовала утихомирить юных пассажиров, а после невыполнения просьбы ударила их мать по лицу несколько раз. В результате у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове, а буйную девушку арестовали полицейские после приземления в аэропорту Портленда.

Теперь Ускер-Уильямс будет предъявлено обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка.