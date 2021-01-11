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Пассажирка избила мать двоих детей из-за пинающего кресло ребенка 

Lenta.ru 5 часов назад
Пассажирка избила мать двоих детей из-за пинающего кресло ребенка
Фото: Globallookpress.com
Пассажирка самолета разозлилась из-за пинающего ее кресло ребенка и побила его мать во время перелета. О случившемся сообщается в Instagram-аккаунте @passengershaming, освещающем инциденты с туристами.
Так, согласно информации представителей правоохранительных органов, 29-летняя Дайдрена Джаслин Уокер-Уильямс (Daydrena Jaslin Walker-Williams) напала на попутчицу на борту лайнера авиакомпании Spirit Airlines. Уточняется, что девушка вышла из себя из-за того, что двое детей в возрасте трех и семи лет начали бить ногами ей в спину.
Сперва Уокер-Уильямс потребовала утихомирить юных пассажиров, а после невыполнения просьбы ударила их мать по лицу несколько раз. В результате у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове, а буйную девушку арестовали полицейские после приземления в аэропорту Портленда.
Теперь Ускер-Уильямс будет предъявлено обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка.
В декабре 2019 года два пьяных пассажира устроили драку в самолете во время посадки в российском аэропорту. 37-летние жители Бурятии, приходящиеся друг другу родственниками, вступили в физическое противостояние и не реагировали на требования стюардесс. Кроме того, они угрожали членам экипажа лайнера.
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Новости путешествий , МВД
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