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Эксперт рассказал о третьем этапе туристического кешбэка 

News.ru 1 час назад
Эксперт рассказал о третьем этапе туристического кешбэка
Фото: depositphotos.com
Третий этап туристического кешбэка могут запустить в феврале-марте. Об этом NEWS.ru рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Всё-таки кешбэк нужно настраивать на летний сезон и, возможно, начало мая, на майские праздники. Но всё это будет сильно зависеть от ковида. Мы должны говорить о том, что программы должны приниматься гибкими, чтобы некий турист, если приобретает данный тур, в случае возникновения проблем с поездкой на фоне роста заболеваемости имел возможность возврата затраченных денег либо обмена тура на другие даты, — пояснил он.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей. В программе приняли участие порядка 300 тыс. человек, государство вернуло им за поездки по России около 1,2 млрд рублей.
Неизрасходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год. Об этом проинформировал президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей.
Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений. Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.
При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.
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Комментарии
Новости путешествий , Илья Зотов , Владимир Путин , Минтранс РФ
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