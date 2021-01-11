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Самый дорогой отпуск в России обошелся по цене квартиры 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Самый дорогой отпуск в России обошелся по цене квартиры
Фото: Lenta.ru
Самый дорогой отпуск россиян в 2020 году внутри страны обошелся в 10 миллионов рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Так, по информации представителей туристических компаний, самое дорогое путешествие по России было забронировано семьей из семи человек и обошлось им в 10,1 миллиона рублей. За эту сумму россияне заказали тур на семь ночей на Сахалин в сентябре, в который входили экскурсии в море, проживание в нескольких отелях, а также на яхте и питание по программе полный пансион.
Второй по дороговизне оказалась путевка в Сочи из Хабаровска на троих — туристы приобрели десятидневный тур с проживанием в номере «люкс» отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia за 6,6 миллиона рублей.
Третью строчку также заняла поездка в Сочи на 24 дня, которая обошлась бабушке с двумя внуками в 3,5 миллиона рублей без стоимости авиабилетов. По данным туроператора «Дельфин», семья поселилась в номере, цена которого превышала 100 тысяч рублей в сутки.
В декабре 2019 года сообщалось, что самый дорогой тур на новогодние каникулы обошелся российской паре в 8,4 миллиона рублей. Тур на Новый год на Мальдивы был приобретен парой путешественников. В его стоимость входило проживание в пятизвездочном отеле в течение двух недель и питание по системе «все включено».
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Новости путешествий , ЦИАН
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