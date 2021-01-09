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Улетающие толпы туристов в аэропорту Сочи попали на видео 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
При этом все пользователи Сети сообщают, что как минимум половина туристов не надевают масок, а о соблюдении социальной дистанции вообще нет речи. Еще накануне новогодних праздников врачи-инфекционисты были обеспокоены возможным всплеском заболевания коронавирусом именно из-за таких массовых скоплений людей.

"Нереально безумные, километровые очереди к стойкам регистрации! Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран", — написал один из туристов на своей страничке в Instagram.

Комментарий он дополнил видео, на котором заметно, что очередь в аэропорту Сочи начинается еще на улице.

"Мы ожидаем массовый отъезд в ближайшее воскресенье. Необходимо сделать все для того, чтобы избежать заторов на дорогах, ведущих к аэропорту и вокзалам, а также на автомобильном выезде из города", — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский накануне.

Однако массовых скоплений и очередей, где многие туристы могут заразиться COVID-19, как раз и не удалось избежать.
Сообщения туристов, все, как один, говорят, что залы забиты людьми.

"В терминалах ожидания душно и большое скопление людей, которым просто не хватает места", — написал еще один пользователь соцсетей.

Точно такая же ситуация сложилась и в аэропорту Мурманска, где к стойкам протянулись нескончаемые очереди. Многие туристы из Сочи и Мурманска также сообщают, что эти рейсы стали причиной задержки вылета лайнеров, график которых сбился на два, и более часов.
"Вырваться из этого ада — большое облегчение", — поделился один из туристов. Он добавил, что это его самое яркое впечатление за минувшие новогодние праздники.
Многочисленными жалобами туристов уже заинтересовалась Мурманская транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку, в ходе которой оценит действия сотрудников аэропорта.
Судя по онлайн-табло аэропортов, большинство туристов возвращаются в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Магнитогорск.
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Комментарии 6
Новости путешествий , Видео , Алексей Копайгородский
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