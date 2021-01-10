Таиланд ожидает туристов, несмотря на вспышку вируса

Таиланд по-прежнему ждет туристов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил глава управления туризма страны. Он подчеркнул, что все приезжие должны провести 14 дней на карантине и оплатить все связанные с этим расходы: питание, проживание и медстраховку, сообщает PRIMPRESS.

Потом можно по туристической визе провести в стране до 270 дней. Ожидалось, что льготные условия дополнительно привлекут в страну туристов. Однако за ноябрь и начало декабря в Таиланд въехали лишь 825 гостей.

Напомним, на минувшей неделе, напротив, туристическую индустрию Таиланда не планировали пока возвращать к докризисному уровню даже после стабилизации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал Супаттанапонг Пунмичаоу, вице-премьер Таиланда.

Власти планируют проявить большую активность в привлечении иностранных инвесторов в другие отрасли. В будущем они поставили цель включить Таиланд в список 10 стран с наибольшей легкостью ведения бизнеса. Об этом заявил заместитель премьера Таиланда, подчеркнув, что правительство сосредоточит внимание на инвестировании в новые отрасли, которые помогут снизить зависимость от экспорта и туризма. В частности, это производство электромобилей и «зеленая» энергетика.