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Какие штампы могут испортить загранпаспорт 

Мария Грибова 8 часов назад
Какие штампы могут испортить загранпаспорт
Фото: depositphotos.com
Во время путешествий заграницу зачастую сотрудники аэропорта ставят в паспорте штамп той или иной страны, в которую вы отправились. Однако некоторые туристические печати могут омрачить отдых. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Речь пойдет о туристических штампах, которые обычно ставят при посещении известных туристических мест по всему миру. К ним относятся Мачу-Пикчу, Лапландия, Гибралтар, остров Аитутаки и многие другие. Такие печати ставят бесплатно с согласия путешественника или за символическую плату, однако некоторые могут поставить и без спроса туриста.
И некоторые люди могут оказаться в неудобном положении, узнав, что их документ считается недействительным. А все из-за простого штампа. Дело в том, что изменения в паспорт могут вносить только уполномоченные лица.
Если вы обнаружили в своем паспорте сувенирный штамп, то, чтобы избежать ненужных разбирательств с авиакомпаниями, следует подать заявку на изготовление замены документа.
Также стоит отметить, что многие страны в определенных нормативных бумагах указывают, какой паспорт они могут счесть недействительным. Поэтому перед путешествием стоит изучить эти данные.
А если вы уже находитесь в другой стране и столкнулись с проблемой сувенирных печатей, то стоит обратиться в консульство.
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