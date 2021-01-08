Какие штампы могут испортить загранпаспорт 

Во время путешествий заграницу зачастую сотрудники аэропорта ставят в паспорте штамп той или иной страны, в которую вы отправились. Однако некоторые туристические печати могут омрачить отдых. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Речь пойдет о туристических штампах, которые обычно ставят при посещении известных туристических мест по всему миру. К ним относятся Мачу-Пикчу, Лапландия, Гибралтар, остров Аитутаки и многие другие. Такие печати ставят бесплатно с согласия путешественника или за символическую плату, однако некоторые могут поставить и без спроса туриста.

И некоторые люди могут оказаться в неудобном положении, узнав, что их документ считается недействительным. А все из-за простого штампа. Дело в том, что изменения в паспорт могут вносить только уполномоченные лица.

Если вы обнаружили в своем паспорте сувенирный штамп, то, чтобы избежать ненужных разбирательств с авиакомпаниями, следует подать заявку на изготовление замены документа.

Также стоит отметить, что многие страны в определенных нормативных бумагах указывают, какой паспорт они могут счесть недействительным. Поэтому перед путешествием стоит изучить эти данные.

А если вы уже находитесь в другой стране и столкнулись с проблемой сувенирных печатей, то стоит обратиться в консульство.