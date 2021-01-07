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Туристы возмущены высокими ценами на билеты из Сочи и Крыма 

Катерина Саломе 10 часов назад
Туристы возмущены высокими ценами на билеты из Сочи и Крыма
Фото: depositphotos.com
В соцсетях активно обсуждают проблему возврата из Симферополя и Сочи в Москву и Санкт-Петербург в последние дни новогодних каникул. Виной всему слишком высокие цены на авиабилеты.
Например, чтобы улететь «Аэрофлотом» из Крыма в Москву с 7 по 12 января нужно приобрести бизнес-класс за 172 572 рубля. Все билеты в эконом-класс распроданы. Тем временем другие авиакомпании предлагают билеты стоимостью от 8690 рублей до 11-12 тысяч.
Аналогичная ситуация с возвратами из Сочи в Санкт-Петербург: билеты на прямые рейсы «Уральских» и Nordwind стоят в этот день от 17 тысяч рублей, а перевозка авиакомпании «Россия» — от 19 тысяч.
Такое резкое поднятие цен возмутило туристов. Они массово стали писать негативные посты в соцсетях. Некоторые уверены в том, что пришла пора вмешаться государству, чтобы урегулировать тарифы на перевозку.
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Новости путешествий , Аэрофлот , Авиакомпания Россия
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