Россиянам посоветовали отказаться от дальних поездок в праздники

"В парках лучше всего (гулять — ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять",