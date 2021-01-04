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Врач посоветовал отказаться от дальних поездок в праздники 

РИА Новости и ещё 3 7 часов назад
Россиянам посоветовали отказаться от дальних поездок в праздники
Фото: Вечерняя Москва
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал людям избегать в новогодние праздники дальних поездок и гулять в парках, но небольшими группами и соблюдая дистанцию.

"В парках лучше всего (гулять — ред.). И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек. Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять",

— рассказал РИА Новости Малышев.
Он подчеркнул, что безопаснее провести праздники дома, отказавшись от дальних поездок.

"Это мы по гриппу видим, что чаще всего во время каникул заболеваемость снижается несколько, а потом опять начинает повышаться, как раз из-за того, что народ перемешался, ездил туда-сюда",

— добавил собеседник агентства.
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Новости путешествий , Николай Малышев , РИА Новости
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