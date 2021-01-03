В Анталье туристы продолжают купаться и загорать 

Анталья радует туристов теплой погодой. Уже несколько дней после Нового года на улицах от +18 до +21 ℃ днем. Судя по данным Яндекс. Погода, температура воды в море по состоянию на 3 января составляет +20 ℃. Люди до сих пор плавают в море, причем таких достаточно много.

Об этом сообщает журналист TourDom.ru, которая сейчас находится в Турции, подкрепляя свои слова видео. На кадрах пляж в районе Лара, светит солнце, туристы, включая детей, плескаются в море, кто-то просто загорает. Аналогичная ситуация в Коньялты, Аланье и других районах Антальи.

Напомним, сейчас в стране действует комендантский час до понедельника, 4 января, — местные жители вынуждены сидеть по домам и выходить на улицу только в крайних случаях — например, в магазин. На туристов это правило не распространяется, поэтому на улицах в основном слышна русская, украинская речь.

«В Анталье цветут розы, на деревьях прямо вдоль тротуаров висят спелые апельсины, которые можно сорвать. В магазинах, на рынках много свежих овощей, фруктов и зелени. Цены также радуют. Многие туристы, которые сюда приехали просто на отдых, сейчас задумываются об оформлении вида на жительство, чтобы была возможность куда прилететь в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не наладится и большинство стран по-прежнему будет закрыто для путешествий в 2021 году», — рассказывает журналист.

По словам Марии Шекер, руководителя турагентства, проживающей в Анталье, сейчас достаточно много туристов из России, самолеты летят полными, хорошо раскупались туры на Новый год. Некоторые туроператоры предлагали недельное проживание и перелет за 32–38 тыс. руб. на человека. Туристов не испугали ограничения, введенные в стране. Отели загружены практически на 100%, так как многие турки приехали отмечать новогодние праздники из Измира, Стамбула, Анкары.