Актуальность постковидных туров сохранится до тех пор, пока мы не победим коронавирус, то есть сроки пока неизвестны, говорят туроператоры. Новый тренд подхватили еще в конце весны — начале лета традиционные курорты.

Сейчас восстановительные программы появились в санаториях практически во всех российских регионах, говорит член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Алексан Мкртчян член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон»:

«Обычно человек болеет десять дней, две недели. После этого его тесты на ковид отрицательные. Он становится неинтересен врачам, которые занимаются неотложной помощью. Человек как бы здоров, но на самом деле это не так. Человеку нужно восстанавливаться еще какое-то время. Санатории это увидели. И врачи многие это поняли. Люди поехали, и поехали массово. Программы есть разные, от десяти до 21 дня. Цены абсолютно разные, есть и за 2,5 тысячи рублей за сутки, и за 5 тысяч, и дальше. Все с питанием, с лечением. Мы примерно уже знаем, кто действительно хорошо лечит, кто пока только начинает это делать. Тенденция модная».

Туроператоры говорят, что постковидное направление активно развивается в Европе, но пока из-за ограничений они ориентируются только на российские санатории. Программы направлены в первую очередь на оздоровление дыхательной системы — именно она страдает чаще всего. А также на укрепление сердечно-сосудистой системы, иммунитета и так далее — туры могут разработать индивидуально с учетом существующих проблем.

Основное — это физиотерапия: соляные пещеры, озонотерапия, водо— и грязелечение, специальная гимнастика. Помимо терапевта, пульмонолога, кардиолога и невролога с отдыхающим работает психолог — болезнь может провоцировать нарушение сна, депрессию и приступы тревоги.

В ряде регионов услуги по восстановлению после ковида предоставляются по ОМС. Такие санатории, например, есть в Татарстане, Чувашии, Екатеринбурге. В Москве и Подмосковье это пока только предполагается — после того как проанализируют статистику, рассказал Business FM главный врач Центра реабилитации клиники Лядова, доктор медицинских наук, профессор Константин Лядов.

— К нам приходят те пациенты, у которых есть проблемы. Естественно, они ищут, где им могут помочь, и приходят к нам или в другие центры. Но, естественно, это очень маленькая часть от тех людей, которые выписались.

— Но пока это только платно можно сделать?

— В тех клиниках, которые я знаю, делается за деньги. Но начался новый год — начались новые объемы по ОМС. Я думаю, что по ОМС можно будет получить реабилитацию в стране — надеюсь, по крайней мере. Поняв потребность, необходимость, уже можно будет что-то решать.