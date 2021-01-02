Названы самые доступные места для отдыха в январе 

Агенство «Прайм» назвало россиянам самые доступные направления для отдыха в январе.

Издание отмечает, что до пандемии коронавируса россияне на новогодние каникулы чаще всего отправляются либо в путешествие за границу, либо к родственникам и друзьям в другие города России. В 2020 году наиболее популярными местами на новогодние праздники внутри России стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург.

В этом году россияне активнее всего искали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар, Стамбул, Симферополь, Минеральные Воды, Дубай и Ростов-на-Дону.

Так, тур в Сочи на 7 дней после новогодних праздников с перелетом двум москвичам обойдется минимум в 14 тысяч рублей. За отель на 7 дней и перелет в Казань два россиянина заплатят минимум 15 тысяч рублей. На путешествие из Москвы в Калининград и отель на 7 ночей двум людям придется потратить 23 тысячи рублей.

При этом большинство россиян не считают, что внутренний туризм может заменить поездки за границу. Так, сейчас для въезда россиян без обязательного карантина на 14 дней и Россию открыт ряд европейских стран, Япония, Великобритания, ОАЭ, Турция, Танзания, Мальдивы.

Наиболее доступными оказались туры в Египет и Турцию, также среди пляжных направлений можно найти хорошие предложения туров на Занзибар и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай. Авиабилет туда и обратно обойдется в 216,8 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Он будет стоить 203 тысячи рублей. На третьем месте — билеты во Владивосток из Москвы и обратно. Этот перелет обойдется в 178,1 тысячи рублей.