Туроператоры рассказали о «коронавирусных» путешествиях 

Генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предположили, что в 2021 году станут популярны COVID-путешествия. По их словам, эти туры, которые направлены на восстановление иммунитета. Об этом сообщает URA.RU.

Мкртчян уточнил, что спросом пользуются курорты, на которых запущены "постковидные восстанавливающие" программы. Как правило, тур длится от 10 до 14 дней. Стоимость COVID-туров начинается от шести тысяч рублей в сутки для человека, отметил эксперт.

«Актуальность таких туров сохранится, пока мы не победим коронавирус. Это такой тренд 2021 года», — отметил Мкртчян.

В свою очередь глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что такие программы появились в Европе, где уже пользуются невероятным спросом.

«Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», — заявил Мальцев.

По его словам, такие туры будут покупать не только те, кто уже перенес болезнь, но и те, кто хочет укрепить организм.