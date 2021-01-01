Где еще можно отдохнуть в РФ на новогодних каникулах

Представители туристических компаний рассказали TourDom.ru, куда еще можно уехать отдохнуть в России на новогодние праздники в новом, 2021 году.

В компании TUI Россия сообщили, что туристам реально застать северное сияние в Мурманской области. По прогнозам зрелище ожидается 3 января, а ближайший заезд туроператор предлагает на 2 января. Двухдневное проживание в Azimut Мурманск обойдется в 7700 руб.

Тем, кто предпочитает горные лыжи, советуют отели в Красной Поляне, но заезд возможен не ранее 8 января. По состоянию на 31 декабря места были в Azimut Valset Apartments 3*, Tulip Inn Rosa Khutor 3*, Golden Tulip Rosa Khutor отель 4*. Стоимость девятидневного тура на одного человека: 30 533, 42 733 и от 42 802 руб. соответственно (данные о ценах предоставлены TUI Россия. — Ред.). Если заезжать 10 января, то отдых обойдется дешевле.

По данным туроператора АЛЕАН, свободные места сохраняются в отелях Москвы: разместиться в 3-4* можно за 3500 руб. в сутки. Номера доступны также в гостиницах Санкт-Петербурга. А в Подмосковье по состоянию на 31 декабря продажи еще шли в «Яхонты Ногинск», парк-отеле «Лесной», «Звенигород», «Орловский». Если говорить о ценах, то встреча Нового года с проживанием на три ночи в таких отелях продавалась за 60–75 тыс. руб., включая питание.