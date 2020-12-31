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Турист сходил на вечеринку во время отдыха и был оштрафован на 13 тысяч долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Турист сходил на вечеринку и был оштрафован на миллион
Фото: Lenta.ru
Турист сбежал из-под карантина на вечеринку во время отдыха в Австралии и был оштрафован на 13 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Mail.
25-летний путешественник прилетел в Перт из Аделаиды 11 декабря и должен был сразу направиться в отель, где ему следовало изолироваться на 14 дней. На следующий же день сотрудники местной полиции в ходе плановой проверки не обнаружили постояльца в его номере, а также не смогли дозвониться до него.
Когда мужчина вернулся в гостиницу, представители властей арестовали его, и в ходе расследования инцидента выявили целую цепочку нарушений, которые совершил турист. Так, после прибытия в аэропорт он сперва отправился с другом в ресторан, где можно было брать еду навынос, а затем при заселении в отель мужчина отказался надевать защитную маску на лицо.
Потом он покинул свой номер, чтобы сходить в супермаркет, и позже отправился в местный клуб на вечеринку, где провел пять часов. В суде путешественник сознался во всех нарушениях и признал свою вину, его оштрафовали.
В декабре группу стюардесс, нарушивших карантин в Сиднее ради похода в магазин, оштрафовали на 13 тысяч долларов. Бортпроводницы прилетели в Австралию из Южной Америки и должны были находиться на строгом карантине в отеле при аэропорте, однако несколько человек покинули его. Узнав об этом, местная полиция вернула стюардес.
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