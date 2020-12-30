Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами 

Стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Девушка ногами в шпагате закрыла багажные полки. Ролик опубликовали в аккаунте @flight__love в Instagram.

На видео неизвестная бортпроводница одета в фирменную одежду авиакомпании. Сначала она, стоя в проходе между креслами на одной ноге, закрыла в вертикальном шпагате багажную полку с одной стороны, а затем с другой.

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