Стюардесса в мини закрыла багажные полки шпагатами 

Стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета. Девушка ногами в шпагате закрыла багажные полки. Ролик опубликовали в аккаунте @flight__love в Instagram.
На видео неизвестная бортпроводница одета в фирменную одежду авиакомпании. Сначала она, стоя в проходе между креслами на одной ноге, закрыла в вертикальном шпагате багажную полку с одной стороны, а затем с другой.
Пользователи Сети оценили способности стюардессы:
«Да уж, длина юбки просто максимальная», «А мне нравится», «До чего красивые ноги!», «Вот это навыки», «Очень красивая и просто обворожительная», «Ты мне очень нравишься», — написали в комментариях к ролику.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса сделала шпагат в мини и попала на видео.