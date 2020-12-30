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Стюардесса в мини-платье закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Неизвестная стюардесса выполнила акробатический трюк в салоне самолета. Произошедшее сняли на видео, запись опубликовал Instagram-аккаунт @flight__love, освещающий жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенных в сети кадрах бортпроводница, одетая в фирменное мини-платье авиакомпании, стоит в проходе между кресел на одной ноге, а другой в вертикальном шпагате закрывает багажную полку сначала с одной стороны, затем, развернувшись и одернув юбку, с противоположной.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях к посту: «Да уж, длина юбки просто максимальная», «А мне нравится», «До чего красивые ноги!», «Вот это навыки», «Очень красивая и просто обворожительная», «Ты мне очень нравишься».
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