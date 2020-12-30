Россиянка слетала на Занзибар и поделилась впечатлениями

Российская туристка слетала в Танзанию в одиночестве и рассказала о том, как провела отпуск. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

По ее словам, остров Занзибар — идеальное место для самостоятельного путешествия, так как располагает небольшой территорией, пляжами в шаговой доступности, а также широким выбором экскурсионных туров с русскоговорящими гидами.

Блогерша уточнила, что на время отдыха разместилась в отеле на одном из самых лучших курортов острова, Нунгви, с собственным пляжем, хорошей инфраструктурой, огромным количеством кафе и ресторанов.

«Именно здесь по многим показателям чувствуется настоящая цивилизация. Больше всего вечерами мне нравилось совершать променад по живописной улочке с ресторанами, клубами и барами и выбирать новое место для ужина», — рассказала туристка и отметила, что во время прогулок по окрестностям и экскурсий познакомилась со множеством соотечественников, которые впоследствии нередко составляли ей компанию.

Путешественница заметила, что, когда оказалась на отдыхе одна, перед ней открылись «безграничные возможности и волшебное чувство настоящей свободы». «Если заранее спланировать свой одиночный отдых — все получится, как надо», — подытожила она.