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Россиянка слетала на Занзибар в одиночестве и поделилась впечатлениями 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка слетала на Занзибар и поделилась впечатлениями
Фото: Lenta.ru
Российская туристка слетала в Танзанию в одиночестве и рассказала о том, как провела отпуск. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По ее словам, остров Занзибар — идеальное место для самостоятельного путешествия, так как располагает небольшой территорией, пляжами в шаговой доступности, а также широким выбором экскурсионных туров с русскоговорящими гидами.
Блогерша уточнила, что на время отдыха разместилась в отеле на одном из самых лучших курортов острова, Нунгви, с собственным пляжем, хорошей инфраструктурой, огромным количеством кафе и ресторанов.
«Именно здесь по многим показателям чувствуется настоящая цивилизация. Больше всего вечерами мне нравилось совершать променад по живописной улочке с ресторанами, клубами и барами и выбирать новое место для ужина», — рассказала туристка и отметила, что во время прогулок по окрестностям и экскурсий познакомилась со множеством соотечественников, которые впоследствии нередко составляли ей компанию.
Путешественница заметила, что, когда оказалась на отдыхе одна, перед ней открылись «безграничные возможности и волшебное чувство настоящей свободы». «Если заранее спланировать свой одиночный отдых — все получится, как надо», — подытожила она.
29 декабря сообщалось, что российский турист, дважды бывавший на Занзибаре, рассказал о том, как изменился остров из-за пандемии, и сравнил его с Анапой. «Это был не тот прежний Нунгви, это был пляж "Высокий берег" в малой бухте Анапы. Я не против, что Танзанию распробовали россияне, но кажется туроператоры перестарались, а танзанийцы не ожидали», — рассказал отдыхающий о своих ощущениях.
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Новости путешествий , Яндекс
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