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Всем отдыхающим в Турции в новогоднюю ночь запретили посещать центральные части городов, в том числе Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД страны.

Туристы не смогут выйти на улицы центра с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января.

«В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — говорится в документе.

Точный список улиц определяется местными властями каждой провинции.

Новые меры ввели с целью борьбы с распространением коронавируса.