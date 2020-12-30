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В Турции ввели новые ограничения для туристов в Новый год 

Анна Арсеньева 53 минуты назад
Всем отдыхающим в Турции в новогоднюю ночь запретили посещать центральные части городов, в том числе Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД страны.
Туристы не смогут выйти на улицы центра с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января.

«В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — говорится в документе.

Точный список улиц определяется местными властями каждой провинции.
Новые меры ввели с целью борьбы с распространением коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция ввела ограничения для всех туристов.
Новости путешествий , Видео
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