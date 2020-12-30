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Массовый наплыв россиян в Сочи на Новый год оценили 

Lenta.ru 1 час назад
Массовый наплыв россиян в Сочи на Новый год оценили
Фото: Lenta.ru
В Сочи ожидается массовый наплыв российских туристов на новогодние праздники. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
По предварительной оценке краевого оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, на каникулах регион примет около 260 тысяч путешественников, а за весь грядущий январь — более 350 тысяч.
Предполагается, что средняя загрузка горного кластера составит около 86 процентов, а прибрежного — примерно 75 процентов. В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что основной заезд отдыхающих запланирован в среду, 30 декабря.
Известно, что в настоящее время объекты размещения на местных курортах заполнены на 68 процентов, а на горнолыжных трассах «Роза Хутор» катаются до шести тысяч человек в день при общей вместимости в десять тысяч человек. В целом на территории горного кластера работают 143 отеля и гостиницы общим номерным фондом более девяти тысяч номеров.
27 декабря сообщалось, что самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай — авиабилет туда и обратно обойдется в 216,8 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Он будет стоить 203 тысячи рублей.
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