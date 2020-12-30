Массовый наплыв россиян в Сочи на Новый год оценили 

Ассоциации туроператоров России. В Сочи ожидается массовый наплыв российских туристов на новогодние праздники. Об этом сообщается на портале

По предварительной оценке краевого оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, на каникулах регион примет около 260 тысяч путешественников, а за весь грядущий январь — более 350 тысяч.

Предполагается, что средняя загрузка горного кластера составит около 86 процентов, а прибрежного — примерно 75 процентов. В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что основной заезд отдыхающих запланирован в среду, 30 декабря.

Известно, что в настоящее время объекты размещения на местных курортах заполнены на 68 процентов, а на горнолыжных трассах «Роза Хутор» катаются до шести тысяч человек в день при общей вместимости в десять тысяч человек. В целом на территории горного кластера работают 143 отеля и гостиницы общим номерным фондом более девяти тысяч номеров.