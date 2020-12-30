Переехавшая в Турцию россиянка назвала лучшее время для поездки

Россиянка, переехавшая жить в Турцию вместе с семьей, назвала весну лучшим временем для поездки в страну. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по словам путешественницы, многие любители пляжного отдыха приплетают в Турцию уже в мае, поскольку в этом месяце температура воздуха днем прогревается до 25 градусов. «А вода в Средиземном море на курортах Антальи, Аланьи, Сиде, Кемера, Белека — примерно 22 градуса. Купальный сезон можно открывать!» — уточнила она.

Кроме того, именно в весенний период, заверила россиянка, турагентства предлагают большие скидки на туры. «В это время еще можно очень выгодно заселиться в какой-нибудь классный пятизвездочный отель, который уже с июня как минимум удвоит цены. Так что весна — это самое подходящее время для поездки в Турцию», — рассказала автор блога.

Также она добавила, что в начале весны в Турции начинается беговой сезон и всем любителям марафонов можно приезжать в страну уже в марте.

Ранее российская туристка, отдохнувшая в Турции в декабре, показала реальную обстановку на курортах страны при новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Женщина поделилась, что ее путешествие началось с посещения Стамбула, который оказался «совершенно пустым» и немноголюдным.