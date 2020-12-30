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Переехавшая в Турцию россиянка назвала лучшее время для поездки в страну 

Lenta.ru 2 часа назад
Переехавшая в Турцию россиянка назвала лучшее время для поездки
Фото: Lenta.ru
Россиянка, переехавшая жить в Турцию вместе с семьей, назвала весну лучшим временем для поездки в страну. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, многие любители пляжного отдыха приплетают в Турцию уже в мае, поскольку в этом месяце температура воздуха днем прогревается до 25 градусов. «А вода в Средиземном море на курортах Антальи, Аланьи, Сиде, Кемера, Белека — примерно 22 градуса. Купальный сезон можно открывать!» — уточнила она.
Кроме того, именно в весенний период, заверила россиянка, турагентства предлагают большие скидки на туры. «В это время еще можно очень выгодно заселиться в какой-нибудь классный пятизвездочный отель, который уже с июня как минимум удвоит цены. Так что весна — это самое подходящее время для поездки в Турцию», — рассказала автор блога.
Также она добавила, что в начале весны в Турции начинается беговой сезон и всем любителям марафонов можно приезжать в страну уже в марте.
Ранее российская туристка, отдохнувшая в Турции в декабре, показала реальную обстановку на курортах страны при новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Женщина поделилась, что ее путешествие началось с посещения Стамбула, который оказался «совершенно пустым» и немноголюдным.
28 декабря в Турции вступили в силу введенные властями ограничения для всех путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа. Теперь все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.
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