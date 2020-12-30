Аксенов оценил вероятность закрытия Крым для туристов из-за пандемии 

Крым пока не будет закрываться от туристов из-за пандемии коронавируса, курортный сезон глобально не влияет на эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает РИА "Новости".

По его словам, в тех российских регионах, где не было курортного сезона, динамика распространения инфекции еще хуже, чем на полуострове. Аксенов считает, что рост числа заболевших происходит не из-за курортных учреждений.

"И точно закрытие Крыма от туристов нам глобального плюса не даст, и резкого снижения в два раза никакого не будет, даже если мы закроем. Уже у нас все варится внутри", — сказал губернатор на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Он также добавил, что закрытие региона для приезда туристов привело бы к убыткам в курортной сфере.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено около 25 тысяч случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 19,7 тысячи человек.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации в COVID-19, в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.