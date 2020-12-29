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Эксперты рассказали, какие города выбирают одинокие туристки 

РИА Новости 4 часа назад
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые востребованные города, которые выбирают туристки для зимних каникул, сообщает Tvil.ru.
В 2020 году количество отдыхающих соло увеличилось на 21 процент. В основном такие туристы — женщины и едут они в города Центральной России.
В рейтинг самых популярных у них направлений вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.
Путешественницы на новогодние праздники в основном выбирают для бронирования отели и мини-гостиницы, останавливаются в них на срок от трех до шести ночей, тратят от трех до десяти тысяч за сутки.
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