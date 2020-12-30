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В Турции ввели ограничение для всех отдыхающих в новогоднюю ночь 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
В Турции ввели ограничение для всех отдыхающих в Новый год
Фото: Lenta.ru
Власти Турции запретили иностранным путешественникам посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, в новогоднюю ночь. О новых ограничениях, распространяющихся на всех отдыхающих, стало известно из сообщения турецкого МВД. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что данные меры были приняты в целях борьбы с распространением коронавируса. Как говорится в документе, с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января туристам и местным жителям запрещается выходить на центральные улицы населенных пунктов в Турции.
«В Стамбуле это, прежде всего, улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — сказано в сообщении МВД.
Также отмечается, что список всех улиц и достопримечательностей, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.
28 декабря в Турции вступили в силу введенные властями ограничения для всех путешественников, прибывающих в страну из-за рубежа. Теперь все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.
Ранее жители Турции возмутились из-за приезжающих в страну туристов и бездействия властей на фоне пандемии коронавируса. Турки признались, что недовольны введенными ограничительными мерами, поскольку они не распространяются на отдыхающих.
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Новости путешествий , МВД , РИА Новости
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