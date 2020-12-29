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Россияне признались в поездках за границу запрещенным способом 

Прайм 5 часов назад
Россияне признались в поездках за границу запрещенным способом
Фото: РИА Новости
Российские туристы признались в том, что, несмотря на пандемию COVID-19 и введенные на ее фоне ограничения, они путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые границы государств. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Согласно его данным, почти 47% опрошенных после приостановки мирового авиасообщения все же смогли попасть в недоступные для большинства отдыхающих страны. В частности, им удалось добраться до Италии (8%), Германии (6%), Франции (4%), Испании (4%) и Индонезии (3%).
Отмечается, что при этом каждый второй россиянин признался, что его пугают возможные последствия, которые могут возникнуть из-за пересечения границ неразрешенными методами.
Также известно, что в настоящее время 21% респондентов уже запланировал перелет в страну, прямые пассажирские авиаперевозки с которой пока не возобновлены. Всего же за пределы России, в том числе в открытые для въезды страны, выезжали 32% участников исследования.
Напомним, что ранее "Известия" сообщили, что, согласно опросу компании "Туту.ру", большинство россиян после открытия границ хотели бы поехать в Италию. Эту страну выбрали 12% опрошенных. Второе место заняла Испания (9%), замыкает тройку лидеров Таиланд (7%). На четвертом месте оказалась Германия — туда хотят поехать 6% граждан. Еще по 5% россиян выбрали Грецию, Турцию и Чехию.
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Новости путешествий , газета "Известия" , Lenta.ru
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