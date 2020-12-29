Сотрудница отеля рассказала, как бесплатно проникнуть в люксовый номер гостиницы

Сотрудница лондонского отеля Royal Lancaster раскрыла способ сэкономить на проживании в объекте размещения, а также бесплатно проникнуть в люксовые номера гостиниц. Об этом сообщает Express.

По словам менеджера Салли Бэк (Sally Beck), бронировать номера всегда нужно напрямую без посредников. Таким образом, гости не только помогают владельцам отелей сэкономить на комиссии, но также могут получить скидки и различные бонусы, в частности, комнату повышенного комфорта.

Для этого Бэк посоветовала позвонить в гостиницу и упомянуть о запланированном праздновании какого-либо события, например, дня рождения или просто долгожданной встречи с подругами. В таком случае персонал, скорее всего, захочет угодить постояльцу и предоставит ему улучшенное размещение.

«Все отели отчаянно заботятся о том, чтобы максимально удовлетворить потребности новых клиентов. Просто позвоните и дайте знать, что у вас намечается некое мероприятие, и вы убедитесь, что вам предложат люксовые апартаменты и различные бонусы. Дело в том, что в тяжелый из-за пандемии период отелям важно, чтобы вы приехали и остались именно у них», — пояснила Бэк.

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