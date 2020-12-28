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Иностранцы поделились впечатлениями от российских поездов 

Lenta.ru 54 минуты назад
Иностранцы поделились впечатлениями от российских поездов
Фото: Lenta.ru
Иностранцы, побывавшие в России, поделились впечатлениями от поездок на поездах. Свои рассказы они разместили на Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, безопасно ли путешествовать по железной дороге.
Большинство комментаторов отметили, что прокатиться на поезде по России оказалось безопасно и комфортно, если соблюдать несколько правил — например, взять с собой легкую сменную одежду, потому что в вагоне может быть жарко.

«Не забудьте туалетную бумагу и немного бутилированной воды. В поездах ничего из этого нет. Также захватите угощения со своей родины — русские любят делиться едой в дальних поездках. Я обычно беру несколько пачек печенья. Не ждите, что в вашем купе окажется Wi-Fi и розетка, хотя она должна быть где-то в вагоне. И даже не думайте, что в поезде кто-то говорит по-английски», — написал Sadistic_Toaster.

В свою очередь, пользователь с ником diddidly98 рассказал, что в дороге лучше вставать пораньше — в вагонах всего два туалета, и с утра возле них выстраиваются огромные очереди, а AlwaysOptimism порекомендовала ездить на дальние расстояния в купе. «Так вас никто не побеспокоит», — написала путешественница.
Другие пользователи порекомендовали покупать билеты заранее, чтобы сэкономить деньги, и быть внимательнее при коротких остановках поезда — можно легко пропустить отправление, потому что нет никакого предупреждающего сигнала.
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