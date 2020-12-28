Пилот потерял сознание во время полета 

Пилот авиакомпании British Airways потерял сознание за штурвалом. Самолет, летевший из Лондона в Афины, совершил экстренную посадку в Цюрихе. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчине стало плохо в середине полета. Командир экипажа принял решение развернуть самолет, однако пилоту стало хуже, и он упал в обморок.

После экстренной посадки в Швейцарии его госпитализировали. Причину потери сознания пилота в авиакомпании не раскрыли. В пресс-службе British Airways прокомментировали, что в кабине не обнаружили никаких токсичных испарений, которые могли повлиять на самочувствие члена экипажа. Кроме того, произошедшее не связано с коронавирусом.

Самолет простоял в аэропорту более пяти часов, а потом продолжил рейс.