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Пилот потерял сознание во время полета 

Анна Арсеньева 1 час назад
Пилот потерял сознание во время полета
Фото: depositphotos.com
Пилот авиакомпании British Airways потерял сознание за штурвалом. Самолет, летевший из Лондона в Афины, совершил экстренную посадку в Цюрихе. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчине стало плохо в середине полета. Командир экипажа принял решение развернуть самолет, однако пилоту стало хуже, и он упал в обморок.
После экстренной посадки в Швейцарии его госпитализировали. Причину потери сознания пилота в авиакомпании не раскрыли. В пресс-службе British Airways прокомментировали, что в кабине не обнаружили никаких токсичных испарений, которые могли повлиять на самочувствие члена экипажа. Кроме того, произошедшее не связано с коронавирусом.
Самолет простоял в аэропорту более пяти часов, а потом продолжил рейс.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия продлила запрет на полеты в Великобританию.
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