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Россия на две недели продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 

Вечерняя Москва и ещё 26 3 часа назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией
Фото: Вечерняя Москва
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно. Об этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 28 декабря.
Ранее РФ приостановила сообщение с Британией 22 декабря. Изначально срок действия ограничений составлял семь дней. Причиной стало выявление нового, более заразного штамма COVID-19 в Великобритании.
В свою очередь оперштаб продлил ограничения на две недели.
Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.
Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , ВОЗ
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