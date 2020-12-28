Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией

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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией по 12 января 2021 года включительно. Об этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил в понедельник, 28 декабря.

Ранее РФ приостановила сообщение с Британией 22 декабря. Изначально срок действия ограничений составлял семь дней. Причиной стало выявление нового, более заразного штамма COVID-19 в Великобритании.

В свою очередь оперштаб продлил ограничения на две недели.