Hyundai создает новогоднее настроение

В преддверии новогодних праздников Hyundai запускает новый интерактивный проект автомобильных путешествий по России — «Зиме быть!». В рамках кампании владельцы автомобилей марки, а также все поклонники внутреннего туризма и активного зимнего отдыха смогут отправиться в увлекательный автомобильный тур по 26 авторским маршрутам Hyundai в 13 городах страны, в числе которых — 6 тематических новогодних приключений.

В текущих условиях путешествие за рулем автомобиля остается одним из самых удобных и безопасных вариантов досуга. Чтобы порадовать любителей дорожных приключений во время новогодних каникул и пополнить свою коллекцию из 40 маршрутов, представленных в рамках кампании «Лету быть!», бренд Hyundai подготовил 6 новых специальных направлений с подробными аудиогидами.

В тематическую подборку от Hyundai вошли маршруты «В гости к Снегурочке» (Москва, Переславль-Залесский, Петровское, Ростов, Вятское, Ярославль, Кострома), «Новый год ручной работы» (Москва, Сергиев Посад, Суздаль, Иваново, Плёс, Владимир), «Скандинавский Новый год» (Санкт-Петербург, Приморск, Выборг), «Царский путеводитель по Новому году» (Санкт-Петербург, Великий Новгород), «Новогодние забавы» (Казань, Свияжск) и «Новый год на высоте» в Сочи. Продуманные до мелочей маршруты познакомят путешественников с занимательными фактами о России и создадут праздничное новогоднее настроение.

В дополнение к 6 уникальным новогодним маршрутам разработаны еще 20 новых зимних маршрутов по 13 российским городам. Комфортные по продолжительности маршруты — от одного до двух дней — помогут подобрать идеальный формат отдыха на выходные и посетить как популярные, так и неизвестные широкому кругу достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Сочи.

Пресс-служба

К участию в кампании «Зиме быть!», которая продлится с 25 декабря 2020 по 28 февраля 2021 года, приглашаются все желающие независимо от наличия автомобиля Hyundai. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе «Мир Хёндэ» , скачав приложение в Google Play или App Store . На платформе у пользователей будет возможность не только получить доступ к авторским маршрутам Hyundai, но и предложить свои идеи незаурядных автомобильных поездок по территории РФ. Автор лучшего маршрута по итогам голосования получит в подарок недельную подписку на любую модель марки, представленную в сервисе Hyundai Mobility