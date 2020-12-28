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Купание отдыхающих в Черном море в декабре попало на видео 

Lenta.ru 4 часа назад
Купание отдыхающих в Черном море в декабре попало на видео
Фото: Lenta.ru
Отдыхающие массово искупались в Черном море в декабре. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах видно, как некоторое число людей плавает в волнах неподалеку от берега. «Пока Красная Поляна открывает горнолыжный сезон, в Сочи открывается предновогодний купальный сезон», — говорит голос за кадром.
Уточняется, что воздух на побережье курорта прогрелся до плюс 17 градусов.
Аномальное тепло также ожидается в регионе и на праздничных каникулах — согласно данным метеорологов, в период до 2 января столбики термометров будут подниматься до 15 градусов тепла в городе и до плюс 13 градусов в горах. Погода при этом будет ясной и солнечной, снег ожидается только 4 января.
Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях. «Везет», «Вот это зима!», «Только лыжники не очень обрадуются», «Люди в шапках? У вас точно плюс 17? Может плюс 1,7?», «Когда уже эта жара закончится, достала! Погода с ума сошла и берега попутала реально», — писали они.
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