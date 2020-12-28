7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами 

Несколько полезных лайфхаков для тех, кто много и часто путешествует поездами. Ведь далеко не всегда пассажиры знают свои права в полной мере. И при возникновении спорных ситуаций просто теряются, не зная что ответить проводнику.

В этом видео вы узнаете, какие места в вагоне — самые лучшие, на что имеет право любой пассажир, как хранить еду в длительной поездке и что делать, чтобы поддерживать привычный уровень гигиены.

А вы часто отправляетесь в поездку, предпочитая поезд другим средствам передвижения?