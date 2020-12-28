Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами 

Стелла Шмель 1 час назад
Несколько полезных лайфхаков для тех, кто много и часто путешествует поездами. Ведь далеко не всегда пассажиры знают свои права в полной мере. И при возникновении спорных ситуаций просто теряются, не зная что ответить проводнику.
В этом видео вы узнаете, какие места в вагоне — самые лучшие, на что имеет право любой пассажир, как хранить еду в длительной поездке и что делать, чтобы поддерживать привычный уровень гигиены.
А вы часто отправляетесь в поездку, предпочитая поезд другим средствам передвижения?
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
05:04
7 полезных лайфхаков для тех, кто путешествует поездами
Новости путешествий
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение