Более 400 британских туристов сбежали с карантина в Швейцарии 

В понедельник стало известно об инциденте, произошедшем в курортном городе Вербье в Швейцарии. Более 400 туристов из Великобритании получили предписания о прохождении обязательного карантина, а затем покинули отели, где должны были его проходить, сообщает The Telegraph.

Владельцы отелей были вынуждены обратиться в полицию после того, как обнаружили нетронутыми подносы с завтраками, а затем не смогли дозвониться к туристам в номера. Вероятно, нарушители покинули курорт ночью.

Сообщается, что местоположение беглецов до сих пор неизвестно, при этом число рейсов из Швейцарии сильно сокращено. За нарушение карантина гражданам Британии может грозить штраф до 10 тысяч швейцарских франков (почти 830 тысяч рублей).