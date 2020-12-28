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В аэропорту Домодедово назвали самую популярную дату вылета в новогодние праздники 

Вечерняя Москва 2 часа назад
В аэропорту назвали самую популярную дату вылета в праздники
Фото: РИА Новости
Самым популярным днем для вылета в новогодние праздники станет 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.
Отмечается, что в предпоследний день 2020 года из аэропорта Домодедово планируют вылететь около 35 тысяч человек. Всего в этот день авиагавань обслужит свыше 60 тысяч путешественников и более 450 рейсов.
В пресс-службе добавили, что самыми популярными российскими направлениями в новогодние праздники стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград. По этим маршрутам авиакомпании выполнят свыше 1600 рейсов.
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Новости путешествий , Аэропорт Домодедово
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