В аэропорту назвали самую популярную дату вылета в праздники

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Самым популярным днем для вылета в новогодние праздники станет 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Отмечается, что в предпоследний день 2020 года из аэропорта Домодедово планируют вылететь около 35 тысяч человек. Всего в этот день авиагавань обслужит свыше 60 тысяч путешественников и более 450 рейсов.

В пресс-службе добавили, что самыми популярными российскими направлениями в новогодние праздники стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград. По этим маршрутам авиакомпании выполнят свыше 1600 рейсов.