Россиянин назвал причины для поездки в Абхазию зимой

Российский турист описал происходящее на курортах Абхазии после завершения летнего сезона и объяснил, почему туда стоит поехать зимой. Об этом он рассказал в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

В частности, одной из причин для отпуска в стране путешественник назвал климат. По его словам, сезон дождей в регионе начнется только в конце января, а до этого времени погодные условия будут комфортными и благоприятными.

Кроме того, отдых в республике в зимний период может обойтись значительно дешевле, чем в летнее время.

«Абхазцы снижают очень сильно цены, лишь бы у них были туристы»,

— отметил блогер, пояснив, что в ноябре прошлого года снял дом за десять тысяч рублей, а в настоящее время тот же объект размещения обошелся ему в шесть тысяч рублей.

Наконец, по мнению автора поста, в Абхазию стоит отправиться именно сейчас «ради витаминов и здоровья», так как там представлен широкий ассортимент свежих фруктов.