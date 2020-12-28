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Россиянин назвал причины для поездки в отпуск в Абхазию зимой 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин назвал причины для поездки в Абхазию зимой
Фото: Lenta.ru
Российский турист описал происходящее на курортах Абхазии после завершения летнего сезона и объяснил, почему туда стоит поехать зимой. Об этом он рассказал в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
В частности, одной из причин для отпуска в стране путешественник назвал климат. По его словам, сезон дождей в регионе начнется только в конце января, а до этого времени погодные условия будут комфортными и благоприятными.
Кроме того, отдых в республике в зимний период может обойтись значительно дешевле, чем в летнее время.

«Абхазцы снижают очень сильно цены, лишь бы у них были туристы»,

— отметил блогер, пояснив, что в ноябре прошлого года снял дом за десять тысяч рублей, а в настоящее время тот же объект размещения обошелся ему в шесть тысяч рублей.
Наконец, по мнению автора поста, в Абхазию стоит отправиться именно сейчас «ради витаминов и здоровья», так как там представлен широкий ассортимент свежих фруктов.
25 декабря сообщалось, что в сети оценили возможные риски планирования и бронирования поездок в Абхазию на фоне пандемии коронавируса в 2021 году. В настоящее время практически все абхазские отели принимают бронь на следующий курортный сезон. При этом в объектах размещения с высоким рейтингом вариантов проживания осталось не так много.
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Новости путешествий , Яндекс
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