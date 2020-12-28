Россияне массово вывезут детей на отдых на новогодних каникулах в Ялту, Сочи и Севастополь. Ажиотажный интерес к этим трем маршрутам заметили аналитики сервиса Tvil.ru, результаты их исследования поступило в редакцию «Ленты.ру»

В целом, по данным экспертов, число броней с детьми на праздники выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Помимо курортов Крыма и Краснодарского края, в списке популярных направлений также оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород.

Кроме того, специалисты отметили, что россияне начали интересоваться и менее известными городами — например, Угличем, Егорьевском, Кировом и Истрой.

При этом, как уточняют аналитики, Москва уже не входит в топ-10 популярных мест и занимает 12 строчку в рейтинге.