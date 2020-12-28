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Россияне массово вывезут детей на каникулы по трем маршрутам 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне массово вывезут детей на отдых на новогодних каникулах в Ялту, Сочи и Севастополь. Ажиотажный интерес к этим трем маршрутам заметили аналитики сервиса Tvil.ru, результаты их исследования поступило в редакцию «Ленты.ру».
В целом, по данным экспертов, число броней с детьми на праздники выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Помимо курортов Крыма и Краснодарского края, в списке популярных направлений также оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород.
Кроме того, специалисты отметили, что россияне начали интересоваться и менее известными городами — например, Угличем, Егорьевском, Кировом и Истрой.
При этом, как уточняют аналитики, Москва уже не входит в топ-10 популярных мест и занимает 12 строчку в рейтинге.
Ранее в декабре специалисты онлайн-сервиса «Туту.ру» раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году. Как отметили в компании, в следующем году россияне не будут планировать поездки наперед, предпочитая покупку билетов в последний момент. При этом путешествовать туристы, скорее всего, будут еще меньше, чем в этом году, из-за падения доходов.
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Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
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