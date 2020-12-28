Россияне купили сувениры на рынке в Турции и были обмануты 

Российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали о том, как решили купить сувениры родственникам и попались на уловку. Своим опытом они поделились в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Авторы поста уточнили, что описываемые события произошли на одном из рынков в Анталии.

Путешественники заинтересовались ассортиментом прилавка со сладостями, и продавец предложил им купить готовую запечатанную упаковку с рахат-лукумом — кондитерским изделием в виде мягких сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных пудрой.

«В принципе, нас этот вариант устроил, так как, по сути, это уже готовый подарок», — отметили они, подчеркнув, что приобрели в итоге две такие сувенирные коробки. Вдобавок, выходя с рынка, они купили немного сладостей на развес и тем же вечером их попробовали.

Вернувшись из поездки, россияне вручили близким купленные коробки. «Когда ее открыли, мне даже стыдно как-то стало. Товар вообще не соответствовал своему виду, коробка со стороны казалась большой, а в итоге там и есть было нечего», — описали произошедшее авторы блога.

Туристы добавили, что произошедшее стало для них полезным опытом. Кроме того, по их словам, также с обманом и хитростями, нацеленными на выманивание денег, в Турции можно столкнуться в кафе.