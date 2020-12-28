Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Россияне купили сувениры на рынке в Турции и были обмануты 

Lenta.ru 5 часов назад
Россияне купили сувениры на рынке в Турции и были обмануты
Фото: Lenta.ru
Российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали о том, как решили купить сувениры родственникам и попались на уловку. Своим опытом они поделились в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Авторы поста уточнили, что описываемые события произошли на одном из рынков в Анталии.
Путешественники заинтересовались ассортиментом прилавка со сладостями, и продавец предложил им купить готовую запечатанную упаковку с рахат-лукумом — кондитерским изделием в виде мягких сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных пудрой.
«В принципе, нас этот вариант устроил, так как, по сути, это уже готовый подарок», — отметили они, подчеркнув, что приобрели в итоге две такие сувенирные коробки. Вдобавок, выходя с рынка, они купили немного сладостей на развес и тем же вечером их попробовали.
Вернувшись из поездки, россияне вручили близким купленные коробки. «Когда ее открыли, мне даже стыдно как-то стало. Товар вообще не соответствовал своему виду, коробка со стороны казалась большой, а в итоге там и есть было нечего», — описали произошедшее авторы блога.
Туристы добавили, что произошедшее стало для них полезным опытом. Кроме того, по их словам, также с обманом и хитростями, нацеленными на выманивание денег, в Турции можно столкнуться в кафе.
24 декабря сообщалось, что россиянка, живущая в Турции, решила выяснить истинное мнение местных жителей о русских, часто посещающих турецкие курорты, и провела эксперимент. В первую очередь, по ее словам, многие жители Турции считают, что русские не умеют по-настоящему отдыхать и слишком любят употреблять алкогольные напитки. Вдобавок они заявили, многие туристы из России отличаются особой щедростью.
Видео дня. Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Последние новости
Жириновский перечислил возможных будущих президентов России Жириновский перечислил возможных будущих президентов России Правительство уволит 37 заместителей глав федеральных ведомств Правительство уволит 37 заместителей глав федеральных ведомств В Баренцевом море затонуло рыболовное судно В Баренцевом море затонуло рыболовное судно
Комментарии
Новости путешествий , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
14:44
Остров на Гавайях, куда запрещено приезжать туристам
Заграница
Как выжить во время извержения вулкана
08:17
Как выжить во время извержения вулкана
Лайфхаки
Из чего состоят самолеты и как они летают
06:37
Из чего состоят самолеты и как они летают
Новости путешествий
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
00:08
Россиянка показала очереди и пустые полки в Лондоне
Новости путешествий
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
04:44
Таинственные пещеры и подземелья со всего мира
Заграница
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
10:10
Как выглядят заброшенные гостиницы Чернобыля
Новости путешествий
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
00:20
Туристов в турецких отелях лишат новогоднего шоу
Заграница
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
11:31
Места на Земле, где не должна существовать жизнь
Заграница
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
13:11
Жуткие заброшенные места, о которых никто не знает
Заграница
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
05:31
Города, которые могут скоро исчезнуть под водой
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение