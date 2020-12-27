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Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2021 году 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Раскрыты главные предпочтения российских туристов в 2021 году
Фото: Lenta.ru
Российские эксперты раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году. Своими прогнозами специалисты онлайн-сервиса Туту.ру поделились с РИА Новости.
Как отметили собеседники агентства, в следующем году россияне не будут планировать поездки наперед, предпочитая покупку билетов в последний момент. Путешествовать туристы, скорее всего, будут еще меньше, чем в этом году из-за падения доходов. По этой причине самыми востребованными станут авиабилеты лоукостеров.
Трендом 2021 года может стать локальный туризм. Как пояснили эксперты, если раньше россияне выбирали популярные места, теперь они предпочитают малоизвестные курорты, где меньше туристов, что, в свою очередь, приводит к расширению географии путешествий.
Кроме того, у россиян набирают популярность авторские экскурсии местных гидов в небольших группах, а также активный отдых на природе — сплавы, конным походы, велотуры и фитнес-туры.
Ранее сообщалось, что россияне выбрали самые желанные страны для путешествий после открытия границ. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом Туту.ру, первое место заняла Италия. Также в тройке лидеров оказались Испания и Таиланд.
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Новости путешествий , РИА Новости
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