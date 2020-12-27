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Эксперт назвал самую опасную зону в аэропорту 

Анна Арсеньева 1 час назад
Эксперт назвал самую «грязную» зону в аэропорту
Фото: depositphotos.com
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал самую опасную зону в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, таким местом является зона досмотра.

"Потенциально самая "грязная" — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы".

Чтобы снизить риск заражения, Михаил Лебедев посоветовал не толпиться в очереди и обрабатывать руки антисептиком после прохождения досмотра. Кроме того, он призвал не ходить без надобности по зданию аэропорта.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Турция ужесточает правила въезда из-за COVID-19.
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Новости путешествий , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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