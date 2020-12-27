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В Сети выбрали десять самых красивых мест России 

РИА Новости 3 часа назад
В Сети выбрали десять самых красивых мест России
Фото: depositphotos.com
Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в России для экотуризма.

"Россия является домом для многих из оставшихся в мире "диких" мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы", — говорится в материале.

На первом месте в списке оказалась Камчатка.

"Пешие прогулки здесь — это непредсказуемый и захватывающий опыт", — пишет автор.

По его словам, тот, кто отважится приехать сюда, поймет, что виды бирюзовых кратерных озер, снежных пещер и покрытых льдом вершин стоят риска.
Второе место занимает плато Путорана в Сибири.

"Плато Путорана — настоящая дикая местность: 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами", — говорится в материале.

Третьим в списке значится национальный парк "Шантарские Острова".

"Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами, полными морских птиц, и пляжами, заваленными прибитыми к берегам деревьями", — отмечает автор.

На четвертом месте располагается мыс Дежнева.

"Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями", — говорится в статье.

Далее в списке идет национальный парк "Ленские Столбы".

"Ленские столбы — 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами "стеклянной" реки Лены, это потрясающее зрелище", — пишет автор.

По его словам, летом и осенью они окружены цветущими лугами и светятся красным и золотым на солнце, а зимой река замерзает, из-за чего пейзаж становится "мрачным и драматичным".
На шестом месте располагаются Курильские острова, где, как отмечает издание, можно увидеть некоторых наиболее редких диких животных в мире.

"Пейзаж столь же великолепный, с вулканическими вершинами, покрытыми пышной зеленой флорой, поднимающейся из синих кратерных озер", — говорится в материале.

Седьмую строчку занимает Тофалария — историко-культурный регион на западе Иркутской области.

"Тофалария — это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев", — замечает автор, также выделяя здесь "удивительный" Кинзелюкский водопад.

Далее в списке идут Чарские пески в Забайкальском крае.

"Это странное и красивое зрелище — песчаная пустыня, окруженная русской тайгой, посреди зимнего пейзажа, со снежной горной грядой на горизонте", — говорится в описании.

Также отмечается, что в окрестностях есть много интересного для изучения, в том числе ледяные пещеры, озера и местные деревни.
На девятом месте оказались девственные леса Коми. По словам автора, это одни из величайших лесных угодий в мире, где кристально чистые реки вьются по бескрайним просторам сосен, елей, пихт и лиственниц.
На последнем месте располагается озеро Байкал.

"Более 1600 метров в глубину, более 600 километров в длину и возраст около 25 миллионов лет — озеро Байкал может быть величайшим "водным" представителем дикой природы в мире", — говорится в статье.

Как отмечает издание, зимой это мистическое место превращается в застывшую "страну чудес" из растрескавшегося и изваянного льда.
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