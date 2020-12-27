В Сети выбрали десять самых красивых мест России 

"Россия является домом для многих из оставшихся в мире "диких" мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы", — говорится в материале.
"Пешие прогулки здесь — это непредсказуемый и захватывающий опыт", — пишет автор.
"Плато Путорана — настоящая дикая местность: 18 тысяч квадратных километров каньонов, озер, рек и странных гор с плоскими вершинами", — говорится в материале.
"Он обладает призрачной красотой с надвигающимися скалистыми утесами, полными морских птиц, и пляжами, заваленными прибитыми к берегам деревьями", — отмечает автор.
"Это мрачное красивое серо-голубое место с высокими утесами и пляжами, усеянными китовыми костями", — говорится в статье.
"Ленские столбы — 200-метровые скалы, окруженные густым лесом и возвышающиеся над берегами "стеклянной" реки Лены, это потрясающее зрелище", — пишет автор.
"Пейзаж столь же великолепный, с вулканическими вершинами, покрытыми пышной зеленой флорой, поднимающейся из синих кратерных озер", — говорится в материале.
"Тофалария — это дождливая, туманная, непроходимая земля таежных лесов, глубоких каньонов, быстрых рек и ручьев", — замечает автор, также выделяя здесь "удивительный" Кинзелюкский водопад.
"Это странное и красивое зрелище — песчаная пустыня, окруженная русской тайгой, посреди зимнего пейзажа, со снежной горной грядой на горизонте", — говорится в описании.
"Более 1600 метров в глубину, более 600 километров в длину и возраст около 25 миллионов лет — озеро Байкал может быть величайшим "водным" представителем дикой природы в мире", — говорится в статье.