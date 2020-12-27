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Спрогнозированы новые тренды в путешествиях на 2021 год 

Lenta.ru 3 часа назад
Спрогнозированы новые тренды путешествий в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Предпочтения туристов в выборе путешествий в 2021 году изменятся. Прежде всего заметен тренд на сокращение среднего времени поездки, что вызвано общим ускорением темпа жизни. При этом количество поездок в год увеличится. Новые запросы туристов «Известиям» назвала заместитель руководителя платформы «Туту Приключения» Елена Чубина.
Кроме того, туристы начали больше уделять внимания комфорту на всех стадиях путешествия. Так, появляется все больше мест размещения с высоким уровнем сервиса даже в труднодоступных местах. Кроме того, в прошлое уйдут поездки в больших сборных группах и проблемы с трансфером, спрогнозировала специалист.
По ее словам, туристическая отрасль будет сильнее заточена на индивидуализацию. В настоящее время клиент привык, что все сервисы подстраиваются под его вкусы и предпочтения. В связи с этим путешественник либо выбирает предложение, которое полностью отвечает его запросам, либо самостоятельно планирует путешествие.
В апреле эксперт предсказывал появление новых привычек у туристов после окончания пандемии. Так, они наверняка будут искать более безопасные с эпидемиологической точки зрения места, а также локации, доступные при введенных ограничениях — режимах изоляции, закрытых границах, приостановленных авиаперевозках и железнодорожном сообщении.
Вдобавок, основным средством передвижения в будущем станут личные автомобили. При этом некоторой популярностью могут пользоваться прямые рейсы до крупных туристических центров — в таком случае путешественникам не придется испытывать трудности с логистикой.
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Новости путешествий , газета "Известия"
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