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Россияне выбрали самые желанные страны для путешествий после открытия границ 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Названа страна, куда хотят россияне после открытия границ
Фото: depositphotos.com
Большинство россиян после открытия границ хотели бы поехать в Италию. Об этом свидетельствует опрос компании «Туту.ру», подготовленный для «Известий».
Эту страну выбрали 12 процентов опрошенных. Второе место заняла Испания (9 процентов), замыкает тройку лидеров Таиланд (7 процентов). На четвертом месте оказалась Германия — туда планируют отправиться 6 процентов граждан. Еще по 5 процентов россиян выбрали Грецию, Турцию и Чехию. Самыми желанными странами для путешествия респонденты также назвали Вьетнам, Кипр, ОАЭ, Абхазию и Грузию — они привлекают по три процента опрошенных. Каждый сотый россиянин назвал страной мечты Шри-Ланку.
При этом в 2020 году основной туристический спрос — около 60 процентов пакетных туров — пришелся на Россию. На втором месте расположилась Турция, куда было продано около трети путевок. В начале года эксперты отмечали интерес к поездкам в Таиланд, однако сейчас в тройку популярных направлений попали ОАЭ. Объем бронирований пакетных туров по сравнению с 2019 годом сократился примерно на 45 процентов, заключили аналитики.
Ранее в OneTwoTrip выяснили, что главными направлением для путешествий по России в 2020 году оказались Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в десятку самых популярных населенных пунктов для путешествий на авиатранспорте вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Екатеринбург и Уфа.
Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами частично восстановили с 1 августа.
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Новости путешествий , газета "Известия"
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