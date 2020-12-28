Турция ввела ограничения для всех прибывающих в страну 

В Турции вступили в силу введенные властями ограничения для всех путешественников, прибывающих в страну из-за границы. Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа на его официальной странице в Twitter

С 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный ПЦР-методом. Как отметил министр, туристы обязуются показать справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.

С 30 декабря это правило будет также распространяться на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

25 декабря Турция ввела десятидневный карантин для туристов, посещавших в течение последних десяти дней три страны — Великобританию, Данию и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Карантин можно будет прервать досрочно, сдав ПЦР-тест на седьмой день изоляции.