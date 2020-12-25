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Поехавшая в Крым россиянка сравнила его с Турцией и пожаловалась на «бешеные цены» 

Lenta.ru 1 час назад
Поехавшая в Крым россиянка пожаловалась на «бешеные цены»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Российская туристка, трижды бывавшая в Крыму, пожаловалась на «бешеные цены на жилье» в регионе и сравнила их со стоимостью отдыха в Турции. Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, во время первых двух поездок на полуостров «она плевалась».
«Мне не понравилось вообще! Странная местность, спуски-подъемы, либо пустынные поля и отсутствие растительности. Никаких красивых застроек, бешеные цены на жилье и волнорезы в море», — описала она свой отдых.
Кроме того, автору статьи не понравилось убранство городов — она посчитала их старыми, а также заметила, что никто в них не вкладывает деньги. Тем не менее, местная природа приятно удивила россиянку.

«За три года я объехала Крым полностью и могу сказать одно — что в горную часть я просто влюбилась! В этом году я была практически везде, но больше всего мне понравился Форос, Симеиз и маленькие поселки под Ялтой», — рассказала она.

Однако дороговизна жилья в Крыму в 2020 году поразила туристку — она отметила, что отдых с комфортом на полуострове «выходит в копеечку» и поэтому людям приходится выбирать другие страны.
«Например, санаторий "Форос" или отель "Пальмира" на мою семью выходит 300-350 тысяч на 10 ночей, без проезда, питание полный пансион. Турция на 12 ночей в ультра пятерке нам вышла в 190 тысяч и все включено! Авиабилеты тоже», — подытожила она.
В сентябре другая российская туристка, которая отдыхала в Абхазии и Крыму, сравнила оба курорта и назвала лучший из них. В первую очередь путешественница оценила климат и погоду и отметила, что лично ей в этом плане больше подходит Абхазия. Кроме того, женщина проанализировала и стоимость отпуска, заметив, что в Крыму цены заметно поднялись, и дешево отдохнуть на полуострове уже не получится.
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