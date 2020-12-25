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Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
На побережье Черного моря произошел мощный пожар. Случившееся в пятницу, 25 декабря, попало на видео, снятые очевидцами ролики опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».
На размещенных в сети кадрах видно, как на набережной в районе места происшествия валит густой черный дым, а одна из построек охвачена огнем. Также слышен вой сирен.
Как уточняет канал, возгорание началось в одном из кафе поселка Сириус на Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи. По словам свидетелей, на место уже прибыли пожарные и бригады скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего и площадь возгорания уточняются.
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