«Ни Монако, ни Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи» 

2020 год оказал огромное влияние практически на все сферы жизни обычного человека, и большинству индустрий пришлось справляться с возникшими в эпоху самоизоляции трудностями креативными методами. Выяснилось, что далеко не всем можно заниматься удаленно или онлайн — именно поэтому сфера путешествий и туризма претерпела полный крах во время пандемии. Как бы ни изощрялись туристические агентства и какие бы симуляторы ни придумывали разработчики, заменить эйфорию, получаемую людьми от поездок по миру, оказалось невозможно. Закрытые границы, ограничения на перелеты, нелепые правила в самолетах, странные требования в отелях, путешествия внутри страны и огромные финансовые потери — реальность, с которой пришлось столкнуться туристам всего мира из-за коронавируса. Чем еще запомнился уходящий год любителям путешествий — в материале «Ленты.ру»

Некуда бежать

Практически в самом начале пандемии туристов окрестили главными разносчиками коронавируса, и все страны одна за другой начали закрывать границы и просить своих граждан не покидать территорию государства. Россия 23 марта ограничила авиасообщение со всеми странами из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом, а спустя неделю — 30 марта — полностью закрыла внешние границы, приостановив движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Рейсы по всему миру начали отменяться, планы на отпуск рушиться, а вместе с ними и надежда на скорое восстановление туризма.

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Застрявший за границей из-за коронавируса россиянин Максим Лапин начал побираться на улицах

Россияне оказались не только заперты внутри своего государства, но также заблокированы за рубежом — те, кто не успел вернуться домой из отпуска, остались в чужой стране без поддержки, и в скором времени у многих из них закончились средства. Тысячам туристов пришлось выживать вдали от родины всеми возможными способами — некоторые из них пошли побираться на улицы, другие обратились за помощью к родственникам, кто-то попробовал подделать документы ради возвращения домой, а кто-то — отправился жить в заброшенные дома, пещеры или палатки.

В социальные сети и СМИ просочились жуткие истории о том, что случилось с путешественниками из-за закрытия границ. Так, например, одной россиянке пришлось рожать прямо на улице Малайзии после того, как у пары закончились все деньги и их отказались заселять в несколько отелей из-за беременности.

«Мы увидели заброшенный дом, перелезли через забор, и у жены начались роды. Отчаявшись получить помощь, мы заранее готовились к этому, смотрели видео в интернете, но и представить не могли, что все случится в чужом саду. Жена сначала держалась за дерево, затем за меня, и два часа спустя я взял на руки своего ребенка. Он кричал и смотрел на меня своими большими глазами, и я заплакал, мы с женой оба плакали», — рассказывал о произошедшем супруг женщины

Подобных душераздирающих рассказов оказалось немало, и, чтобы вызволить россиян из «заграничного плена», власти России решили организовать специальные перелеты, а также предоставить материальную помощь застрявшим туристам. Тем не менее на поддержку государства могли рассчитывать не все — как объявили Минтрансе , вывозными рейсами могли воспользоваться только те, кто выехал из страны после 1 января 2020 года.

Кроме того, бесплатно улететь домой могли лишь обладатели авиабилетов отечественных перевозчиков. Тем же, кто имел на руках обратный билет иностранной авиакомпании, приходилось доплачивать за рейс от 200 до 400 евро. Но, несмотря на строгие правила, большинству путешественников удалось вернуться на родину. Кому-то — благодаря государству, а кому-то — на собственные средства, например, заказав частный самолет до дома.

Выход есть

Для большинства закрытые границы стали настоящим испытанием и нестерпимым ограничением, а вот для внутреннего туризма — безусловным спасением. Как только принятые властями меры, связанные с самоизоляцией, были сняты, россияне ринулись наводнять отечественные курорты, а именно — Сочи и Крым. Сеть заполонили кадры с пляжами, буквально усеянными отдыхающими, а на улицах южных городов все чаще стали появляться пешеходы в купальниках и трусах.

Местные жители смотрели на происходящее не без возмущения, однако сделать ничего не могли — ведь туристы были едва ли ни единственным источником их доходов. Нашлись и хитрецы, которые захотели нажиться на путешественниках обманными способами — продавая несуществующие туры или экскурсии, а также предлагая забронировать фейковые квартиры.

Но даже тем, кто не попался на уловку аферистов, отпуск на отечественных курортах показался зачастую необоснованно дорогим и низкокачественным. Например, известный танцор Николай Цискаридзе был шокирован стоимостью отдыха в Сочи и заявил, что «ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся с этими ценами». В то же время журналистка российского издания Екатерина Сажнева удивилась дороговизне отдыха в Крыму, а также посчитала разгильдяйством происходящее в аэропортах и отелях полуострова в пандемию коронавируса.

Чтобы избежать подобного опыта и отдохнуть-таки на любимых курортах за границей, некоторые россияне пошли на риск и даже решили нарушить закон. Легально попасть в Европу в летний период разрешалось лишь по уважительной причине — к примеру, при наличии вида на жительство, гражданства, права на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.

Тогда в сети появились объявления, предлагающие отправиться за рубеж в обход установленных правил, — в частности, оформить медицинские справки для выезда за сумму от двух до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Кроме того, некоторые путешественники успешно смогли приобрести авиабилеты на вывозные рейсы, убедив авиакомпанию в необходимости перелета, а другие воспользовались услугами частного бизнес-джета либо трансфером через Белоруссию, который также был доступен для бронирования в социальных сетях. В общей сложности, по подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР) , за 2020 год за границу удалось вылететь 2,7 миллиона россиянам.

Вперед и с песней

С 1 августа внешние границы частично открылись . В первую очередь россиянам стали доступны Турция, Великобритания и неожиданно Танзания, которая никогда не пользовалась особым спросом среди отечественных путешественников. Ситуация мгновенно поменялась в обратную сторону — заинтересованность африканским направлением выросла в десятки раз, и россияне охотно раскупили путевки на Занзибар, несмотря на их дороговизну.

Открылись и поездки в Абхазию, которую туроператоры в шутку называли «страховочным вариантом» на случай, если в Сочи и Крыму закончатся места для отдыхающих. Но сама Абхазия оказалась не готова к такому наплыву туристов. По данным пресс-службы Сочинской таможни, за два дня с момента открытия границ ее пересекли более 30 тысяч человек в обоих направлениях. При этом кадры, снятые очевидцами, показывали жуткие столпотворения на российско-абхазских пограничных пунктах.

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Танзания, остров Занзибар, ставший популярным среди россиян во время пандемии

Позже, в сентябре, россиянам официально предоставили возможность отправиться и в другие пляжные страны — Мальдивы, Египет и ОАЭ, и открыли с ними авиасообщение. Кроме того, о готовности принимать отечественных путешественников высказались еще несколько государств. Среди них, в первую очередь, оказались Греция, Таджикистан, Черногория, Сербия, Мексика, Словения, Доминикана и Куба.

При этом Хорватия, также разрешившая гражданам России пересекать границу при наличии отрицательного ПЦР-теста, стала для них новым окном в Европу. Так, многие путешественники начали скупать стыковочные рейсы через Стамбул до Загреба, а оттуда отправляться в любые нужные страны — Италию, Францию, Германию, Испанию, Португалию и прочие. Такая поездка выливалась в круглую сумму — авиабилеты с несколькими пересадками стоили по 80, а то и по 100 тысяч, но остановить жаждущих европейских каникул россиян не могли ни коронавирус, ни цены.

Не забудьте маску

Раздражение у любителей путешествий вызывали не только скудный список доступных направлений и вечный страх застрять вдали от дома, но и ограничения, с которыми пришлось сталкиваться всякий раз, стоило им только подняться на борт самолета.

Сперва многие авиакомпании выпустили правило, согласно которому пассажиры были обязаны весь полет быть в маске и перчатки, а затем и вовсе лишили самого драгоценного — вкусных обедов, состоящих из курицы или рыбы, заменив их на сэндвичи в пакетах.

Часто перевозчики требовали отрицательный ПЦР-тест для посадки в самолет, а другие даже задумывались о том, чтобы рассаживать туристов на борту в шахматном порядке для соблюдения дистанции. В стремлении защитить своих сотрудников от заражения коронавирусом некоторые авиакомпании доходили до абсурда. Например, в Китае всем стюардессам посоветовали надевать на работу подгузники, чтобы те не перемещались лишний раз по салону для похода в уборную и не подвергали свои жизни риску.

Некоторые из установленных правил могут сохраниться и в будущем. Например, такое мнение выразил директор туристического онлайн-портала The Points Guy Брайан Келли , который уверен, что ношение защитных средств в самолете и других общественных местах для всех станет нормой.

По этому поводу также высказался и генеральный директор российского онлайн-сервиса «Туту.ру» Александр Гладилин.

«Думаю, что шлейф от пандемии останется, какое-то время будет "мышечная память" и привычка, что в маске безопаснее. Будет ли через пять лет весь самолет сидеть в масках? Наверное, нет. Но некоторая «мода» на ношение масок в общественных местах останется — например, в Китае многие так ходили еще задолго до появления коронавируса», — отметил он.

Надейся и жди

Несмотря на частично восстановленное авиасообщение и уменьшение паники среди населения, туристическая отрасль претерпела колоссальные убытки во всех без исключения странах. На государства, которые полностью зависели от иностранных гостей, обрушился небывалый кризис — на Бали начался вездесущий голод, в Таиланде люди вышли на массовые протесты из-за отказа властей открываться для путешественников, а Италия может потерять больше 36 миллиардов евро по причине отсутствия туристов.

В общей сложности, по данным Всемирной туристской организации, число международных поездок в мире сократилось на 72 процента за первые 10 месяцев 2020 года, а только в России из индустрии путешествий ушло больше 50 тысяч сотрудников. Как прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), объем пассажирских авиаперевозок придет в норму не раньше 2024 года.

Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

«Полное восстановление туристической отрасли, конечно же, займет годы, но при этом какие-то сегменты и направления будут восстанавливаться и расти гораздо быстрее и могут стремительно обогнать докризисные показатели уже в ближайший год. Например, тот же локальный туризм по необычным местам. После событий 11 сентября 2001 года пассажирская авиация восстанавливалась около семи лет. Надеюсь, сейчас глобальное восстановление отрасли пройдет быстрее, но все равно на него наверняка уйдут годы. Так что сейчас самое время развивать внутренний туризм»,

— поделился своим прогнозом на будущее Александр Гладилин.

Так или иначе, чего ожидать от коронавируса в будущем, неизвестно никому, а закрытые границы и отмененный отпуск — далеко не самые страшные его последствия. Поэтому все, что остается туристам, — это надеяться на лучшее и набраться терпения, а также изучать уголки родной страны. Тем более, что в России реализовать свои туристические потребности смогут все без исключения — как любители поваляться на солнышке с системой «все включено», так и поклонники экстремальных походов и труднодоступных точек.