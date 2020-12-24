Вирусолог оценил идею закрытия границ России

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил идею прекращения авиасообщения России с другими странами. Об этом сообщает НСН.

Вирусолог уверен, что у коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно.

«Мутации коронавируса не являются критическими, и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними»,

— сказал Викулов.