Вирусолог оценил идею закрытия границ России

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил идею прекращения авиасообщения России с другими странами. Об этом сообщает НСН.
Вирусолог уверен, что у коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно.
«Мутации коронавируса не являются критическими, и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними»,
— сказал Викулов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Ростуризме назвали сроки начала активных поездок за границу.