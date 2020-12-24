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Вирусолог оценил идею закрытия границ России из-за штамма COVID-19 

Мария Грибова 34 минуты назад
Вирусолог оценил идею закрытия границ России
Фото: РИА Новости
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил идею прекращения авиасообщения России с другими странами. Об этом сообщает НСН.
Вирусолог уверен, что у коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно.

«Мутации коронавируса не являются критическими, и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними»,

— сказал Викулов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Ростуризме назвали сроки начала активных поездок за границу.
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