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Вирусолог оценил идею закрытия границ России из-за нового штамма коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Вирусолог оценил идею закрытия границ России
Фото: Lenta.ru
У коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно. Так директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил идею прекращения авиасообщения России с другими странами. Его слова передает НСН.
Вирусолог отметил, что мутации у коронавируса были и раньше, а его новый штамм, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией.

«Мутации коронавируса не являются критическими, и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними», — сказал он.

Ранее Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с идеей о повторной приостановке авиасообщения со всеми странами на фоне выявления нового штамма COVID-19 в Великобритании. Он напомнил, что многие государства, в том числе Россия, уже решили ограничить полеты гражданской авиации в страну, где обнаружили новый штамм вируса.
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Новости путешествий , Иван Сухарев , Госдума
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