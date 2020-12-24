Вирусолог оценил идею закрытия границ России

У коронавируса нет никаких серьезных мутаций, поэтому закрытие границ из-за нового штамма COVID-19 бессмысленно. Так директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил идею прекращения авиасообщения России с другими странами. Его слова передает НСН.

Вирусолог отметил, что мутации у коронавируса были и раньше, а его новый штамм, выявленный в Великобритании, не повлиял на работу по борьбе с инфекцией.

«Мутации коронавируса не являются критическими, и поддаваться панике не стоит. Все подходы к диагностике и профилактике, планы по вакцинации остались прежними», — сказал он.