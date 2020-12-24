В Ростуризме назвали сроки начала активных поездок за границу

Возобновление активных международных поездок может начаться не раньше второго полугодия 2021 года. Такие сроки спрогнозировала глава Ростуризма Зарина Догузова , передает ТАСС.

По словам эксперта, выездные потоки за границу в целом восстановятся не раньше 2022 года, а на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным нормам может уйти минимум весь 2021 год.