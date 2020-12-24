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Спрогнозированы сроки возобновления активных поездок за границу 

Lenta.ru 3 часа назад
В Ростуризме назвали сроки начала активных поездок за границу
Фото: depositphotos.com
Возобновление активных международных поездок может начаться не раньше второго полугодия 2021 года. Такие сроки спрогнозировала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.
По словам эксперта, выездные потоки за границу в целом восстановятся не раньше 2022 года, а на возвращение внутреннего туризма в России к докризисным нормам может уйти минимум весь 2021 год.

«Все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться. Я думаю, что следующий год при благоприятном сценарии уйдет на восстановление докризисных показателей», — подчеркнула она.

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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм , ИТАР-ТАСС
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